F1, Wolff spegne le voci su Verstappen: “Vogliamo continuare con Russell e Antonelli”

“A Spa sapremo con quale squadra vogliamo competere nel 2026”. L’appuntamento lo ha dato lo stesso Toto Wolff ai microfoni di Orf, spiegando come “quella della formazione piloti per la stagione 2026 è una decisione che non riguarda solo il team, ma anche i piloti che devono conoscere il loro futuro. Abbiamo sempre cercato di attenerci a questa regola e lo faremo anche questa volta. Le tempistiche sull’annuncio non sono ancora del tutto certe, ma le discussioni si sono svolte nelle ultime settimane e sono tutti aggiornati”. Inevitabile il riferimento a Max Verstappen, il cui futuro alla Red Bull è in bilico: “Ovviamente non possiamo ignorare Max e i suoi progetti per il futuro, ma la priorità assoluta è continuare a lavorare con George e Kimi. Non credo che ci saranno grandi sorprese”.