F1, Alonso: "Manca poco per il mio ritorno con Renault"

Nel 2021 Fernando Alonso tornerà a correre in F1 e lo farà con un suo vecchio amore, la Renault. Lo spagnolo, reduce da una Indy 500 amara, non vede l'ora di iniziare il suo nuovo lavoro. "Mi resta davvero poco per iniziare il mio lavoro con la squadra in questo 2020. Simulatore, assistere a un Gran Premio, aiutare il più possibile e preparare tutto per il ritorno. Batterie cariche. Facciamolo", le sue parole social.