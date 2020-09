Rivoluzione Renault: nel 2021 si chiamerà Alpine F1 Team

NEL 2021

Piccola, grande rivoluzione in casa Renault. La scuderia francese ha annunciato un sostanziale rebranding a partire dall'anno prossimo: la squadra entrerà nella stagione 2021 di Formula 1 con il nome di Alpine F1 Team. Lo storico marchio automobilistico francese di vetture sportive si occuperà dello sviluppo del telaio, mentre la monoposto continuerà a essere spinta dal motore ibrido Renault E-Tech. Contestualmente, è previsto anche un cambio di livrea: addio all'iconico giallo-nero, la macchina guidata da Fernando Alonso e Esteban Ocon indosserà il rosso-bianco-blu della bandiera francese.

Si tratta di un'(Alpine fa parte del gruppo Renault), che ha l'obiettivo di rilanciare il marchio Alpine anche nella massima categoria del motorsport, dopo le esperienze degli ultimi anni nel mondo dei prototipi.

"Alpine è un marchio bellissimo, potente e vibrante, che porta il sorriso sui volti dei suoi seguaci. Sarà il simbolo dell’eccellenza francese in Formula 1 e dimostra la nostra voglia di continuare come costruttore per una sfida rinnovata – ha dichiarato l’amministratore delegato del Groupe Renault, Luca De Meo – Stiamo portando un marchio da sogno al fianco dei più grandi nomi, per essere protagonisti di gare sempre più emozionanti. Alpine porterà anche i suoi valori nel paddock della F1: eleganza, ingegno e audacia”.

Dell'operazione ha parlato anche l'attuale team principal, Cyril Abiteboul, che con tutta probabilità dovrebbe lasciare il ruolo nella prossima stagione: "Questo cambiamento arriva in un momento chiave nella storia della squadra e dello sport. Alpine porta un nuovo significato, nuovi valori e nuovi colori nel paddock insieme allo spirito di competizione di altri mondi e alla creatività francese. Questi saranno i punti di forza nella preparazione delle scadenze del 2022. Il nuovo quadro normativo e finanziario stabilirà le condizioni per uno sport motoristico più equo nella sua ridistribuzione delle entrate, più semplice e progressivo nella sua governance. L’attuazione del budget cap metterà fine alla corsa alle spese e permetterà di misurare il valore sportivo delle squadre. Alpine ha il suo posto in Formula 1 e lotterà per la vittoria".

LA GIOIA DI ALONSO

Fernando Alonso ha preso particolarmente bene l'annuncio della scuderia francese, sottolineando con un tweet la sua gioia per poter di nuovo guidare una monoposto con il blu come colore predominante. Come quella con cui vinse due volte di fila il titolo mondiale nel 2005 e nel 2006. "Che bel modo di svegliarsi la domenica", ha scritto lo spagnolo su Twitter.