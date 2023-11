F1 Abu Dhabi: Verstappen chiude dominando, Leclerc 2°

GP ABU DHABI

Secondo al traguardo Perez, che però perde la posizione su Charles e Russell per una penalità di 5 secondi: Mercedes difende la seconda piazza nel mondiale costruttori davanti a Ferrari

Abu Dhabi, le immagini dell'ultimo GP della stagione di F1













































































Si chiude con la 19esima vittoria di Max Verstappen la stagione 2023 della F1. L'olandese domina anche il GP conclusivo ad Abu Dhabi, tagliando il traguardo davanti all'altra Red Bull di Sergio Perez e alla Ferrari di Charles Leclerc. Il messicano, tuttavia, sconta una penalità di 5 secondi (contatto con Norris) e perde la posizione a beneficio sia del monegasco (2°), sia della Mercedes di George Russell (3°). Il 9° posto di Hamilton e il ritiro di Sainz sanciscono il mancato sorpasso del team italiano su quello britannico nella classifica costruttori: la Rossa chiude al terzo posto.

LA GARA

Un'annata senza rivali, senza storia e senza discussioni, che non poteva che concludersi con l'ennesimo, praticamente scontato, trionfo. Verstappen saluta il 2023 con 575 punti, 290 in più del secondo classificato (il compagno di team Perez) e una lunga serie di record infranti. Anche a Yas Marina il tre volte iridato lascia soltanto le briciole ai rivali, difendendosi benissimo dagli assalti di Leclerc al primo giro e poi prendendo il largo come d'abitudine, specialmente dopo aver montato le gomme hard al primo pit-stop.

Per il monegasco della Ferrari una gara tutto sommato positiva, che gli vale il sesto podio stagionale (più uno in Sprint Race), ma che non basta a portare a compimento l'ambito sorpasso su Mercedes al 2° posto nella classifica costruttori. Decisivo, in questo senso, il 3° posto conquistato da Russell, che approfitta della giornata non brillantissima della McLaren per attaccare Piastri in pista e poi beffare Norris in corsia box (lunghissimo il primo pit-stop dell'inglese). Charles tenta il tutto per tutto nei giri finali, lasciandosi sorpassare da Perez (già conscio della sua penalità) per far scivolare Russell al 4° posto, ma il distacco tra il messicano e il britannico non è sufficientemente ampio e Toto Wolff al muretto può tirare un sospiro di sollievo. Il ferrarista può consolarsi con il quinto posto nella classifica piloti (a pari punti con Alonso, che però ha due podi in più) grazie al doppio sorpasso su Sainz e Norris.

Giù dal podio, alle spalle del penalizzato Perez, le due McLaren di Norris e Piastri (5° e 6°), l'Aston Martin di Alonso (7°), l'Alpha Tauri di un eroico Tsunoda (8° e vincitore del titolo di "Driver of the Day"), l'altra Mercedes di Hamilton (9°) e l'altra Aston Martin di Stroll (10°).

Il weekend da incubo di Carlos Sainz si chiude invece con un ritiro: lo spagnolo, che partiva 16° dopo la disastrosa qualifica di sabato, aspetta fino all'ultimo una Safety Car per tentare un disperato assalto alla zona punti, ma la gara prosegue senza scossoni e dopo l'ultimo pit-stop la Ferrari decide di richiamarlo definitivamente ai box.