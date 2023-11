F1 Abu Dhabi: Verstappen si prende l'ultima pole, Leclerc in prima fila. Sainz eliminato in Q1

GP ABU DHABI

Ancora una pole per l'olandese, ma è super Leclerc con Ferrari per una prima fila da applausi

F1, l'ultimo sabato di qualifiche ad Abu Dhabi























































Max Verstappen conquista la pole position del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione di F1. L'olandese chiude la sessione in 1:23.445 precedendo di 139 millesimi un super Charles Leclerc, capace di acciuffare la prima fila con un'ultima run da applausi. Dietro di lui la McLaren di Piastri e la Mercedes di George Russell. Clamorosa, invece, l'esclusione in Q1 di Carlos Sainz, con lo spagnolo che partirà dal 16° posto in griglia avendo mancato il passaggio al Q2 per appena 138 millesimi.

Applausi per Leclerc, amaro in bocca per Sainz. Ferrari può sorridere in ottica Costruttori grazie al monegasco, con una qualifica super del numero 16 della Rossa che all'ultima run piazza la sua SF-23 in prima fila al fianco di Verstappen e davanti alla Mercedes di George Russell, che partirà quarto al fianco di Oscar Piastri. Una prestazione super di Leclerc che riesce a mettere insieme un ultimo giro velocissimo, con la Ferrari che risponde alla perfezione agli stimoli cercati per una prima fila col dominatore assoluto di stagione Verstappen che proverà, come sempre, a fare il vuoto già dalla prima curva del GP di Yas Marina.

Da dimenticare, invece, il sabato di Carlos Sainz, con lo spagnolo che per ben due volte è stato penalizzato dal troppo traffico in pista. Il primo episodio capitato in FP3, col madrileno che era rimasto chiuso nell'ultima run che non gli aveva permesso di migliorare il 20° tempo della sessione, il secondo proprio in qualifica quando contava fare di più. E il risultato, purtroppo per lui, è il peggiore, perché la sua SF-23 partirà dal 16° posto in griglia di partenza, condividendo l'ottava fila con l'Alpha Tauri di Daniel Ricciardo, con l'eliminazione direttamente in Q1 per 138 millesimi. Ultimo sabato della stagione davvero amaro per lui, con la speranza di poter avere la giusta strategia in gara domenica per rimontare e andare a punti per aiutare Ferrari a conquistare il secondo posto in classifica Costruttori.

Davanti a Sainz, dalla settima fila, scatteranno Stroll e Albon, delude anche Hamilton che partirà dall'11esima casella in griglia al fianco di Ocon, con la sua Mercedes eliminata clamorosamente in Q1 dal compagno di box George Russell.

Si fermano al Q1 anche le ambizioni della Haas di Kevin Magnussen, che col 17° posto partirà in nona fila in compagnia dell'Alfa Romeo di Bottas davanti all'altra C43 di Zhou che apre l'ultima fila davanti alla Williams di Logan Sargeant, penalizzato da un largo che ha portato alla cancellazione del miglior tempo registrato dall'americano.