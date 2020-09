F.1 verso il Gp di Russia: Hamilton "vede" Schumacher, per la Ferrari missione rimonta

FORMULA UNO

di

STEFANO GATTI

Forse mai come alla vigilia del Gran Premio di Russia, il confronto tra la scorsa stagione e quella in corso è stridente, in casa Ferrari. E denso di significati. Nel 2019 la gara di Sochi segnò infatti una svolta, soprattutto "umana", le cui conseguenze si fanno sentire ancora oggi. Le Rosse avevano vinto tre Gran Premi di fila (Spa-Francorchamps, Monza e Singapore), il poker era a portata di mano. Andò diversamente...

Filò tutto benissimo, fin dal via. Anzi, malissimo.

Charles Leclerc aveva messo a segno la quarta pole position consecutiva ed al suo fianco aveva Lewis Hamilton. Sebastian Vettel scattava immediatamente alle spalle del monegasco. Il piano prevedeva che, nell'allungo piuttosto consistente verso la prima curva, Leclerc offrisse al compagno di squadra la scia utile a saltare la Mercedes numero 44 ed a piazzarsi alle sue spalle, facilitandone la fuga. Ma Seb (lo avrebbe spiegato dopo) per non consentire ad Hamilton di riguadagnare la posizione in staccata, finiì per imboccare al comando il lunghissimo curvone che gira intorno alla Medals Plaza del Villaggio Olimpico ed a tenerla a lungo, nonostante le proteste di Leclerc via team radio.

Insomma, un pasticcio, peggiorato dalla decisione di ritardare di alcuni giri il pit stop di Vettel rispetto a quello di Leclerc), di fatto invertendo le posizioni. Seb poi si fermò appena rientrato in pista, power unit ko. Le Mercedes fecero doppietta, il monegasco chiuse terzo: fine dei giochi. Il successo di Vettel a Singapore. la settimana prima, rimase l'ultimo della stagione: anzi è ancora oggi l'ultimo messo a segno dalla Ferrari: domenica 22 settembre, esattamente un anno fa. In Russia iniziò la crisi della Ferrari, probabilmente si incrinarono i rapporti tra i due piloti e verosimilmente Vettel iniziò a smontare di sella dal Cavallino. Rampante.

La decima tappa del Mondiale difficilmente sarà altrettanto movimentata in casa Ferrari. Le aspettative sono spostate molto in là, addirittura oltre il 2021. Attualmente ottavo della classifica piloti (49 punti), Leclerc ha da qui a fine stagione il difficile compito di rientrare nella top five, distante i quattordici punti che lo separano da Alexander Albon (63), con Lando Norris quarto a quota 65. Tra i Costruttori invece Maranello (sesta a 66 punti) deve provare a ricucire lo strappo con Renault (83) e Racing Point (92). Ma con la monoposto francese in crescita e la Mercedes Rosa non più nel mirino dei commissari tecnici della FIA, l'impresa è complicatissima.

Missione molto più possibile quella che attende invece Lewis Hamilton che (con 55 punti di vantaggio sul compagno di squadra Bottas e soprattutto ottanta - su Verstappen) veleggia verso il settimo titolo iridato: quello che gli consentirebbe di far pari con Michael Schumacher. Più vicino ancora l'aggancio a Michael a quota 91 Gran Premi vinti: Lewis lo porterebbe a termine vincendo proprio a Sochi. Ipotesi plausibilissima, visto che il Re Nero ha vinto quattro delle sei edizioni moderne del GP di Russia andate in scena a Sochi dal 2014!