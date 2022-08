Evasione fiscale, Ecclestone si dichiara non colpevole

L'ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone si è dichiarato non colpevole riguardo alle pesanti accuse di evasione fiscale delle quali è accusato nel Regno Unito. Ecclestone, 91 anni, è apparso in abito scuro, scortato dai suoi avvocati e guardie del corpo, davanti ai magistrati della corte di Westminster, che lo aveva convocato, e si è dichiarato non colpevole. Rimane libero fino alla prossima udienza fissata per il 19 settembre. È accusato di non aver dichiarato al fisco britannico oltre 400 milioni di sterline (473 milioni di euro) di beni detenuti all'estero, tra il 2013 e il 2016.