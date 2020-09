Estasi Alpha Tauri a Monza: il successo mancava dal 2008

VITTORIA STORICA

Da Monza a Monza, 4371 giorni dopo. Pierre Gasly entra nella storia dell'Alpha Tauri rompendo un digiuno di oltre 12 anni per la scuderia ex Toro Rosso che, proprio all'Autodromo Nazionale, conquistò l'ultimo successo a Monza con Sebastian Vettel. Una storia tutt'altro che ricca di successi quella del team di Faenza il cui ultimo podio, con un terzo posto, era datato 28 luglio 2019 con Kvjat.

Per il secondo anno di fila a Monza risuona l'inno d'Italia, ma sul gradino più alto del podio c'è chi non ti aspetti di vedere. Dopo un Gran Premio pazzesco, segnato dai ko di Vettel e Leclerc ed una penalità comminata ad Hamilton che ha fatto chiudere il campione del Mondo in carica al settimo posto, è Pierre Gasly a raccogliere un trionfo inatteso, il primo della giovane carriera in Formula Uno.

Con il primo successo dell'ex Red Bull tra le curve del Tempio della velocità, si rompe anche il digiuno del team di Faenza che non saliva sul gradino più alto del podio dal 14 settembre 2008. L'ultimo trionfo fu firmato infatti da Sebastian Vettel, prossimo al passaggio in Red Bull che aprì al tedesco la scalata al quadruplo successo Mondiale. Anche in quel caso per Seb si trattò del primo successo in F1, un particolare che non sfuggirà a Gasly che ha sete e voglia di rivalsa dopo la bocciatura dello scorso anno nel team anglo-austriaco.