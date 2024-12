Elkann tira le somme Ferrari: "Momenti indimenticabili in F.1 e nel WEC"

"In Formula 1 siamo stati in lizza per il titolo Costruttori fino all'ultimo. Nell'anno del novantacinquesimo anniversario dalla fondazione di Scuderia Ferrari, abbiamo conquistato il GP di Monaco con Charles Leclerc che ci ha poi regalato altri due successi di Monza, davanti a una folla di tifosi entusiasti, e di Austin. Carlos Sainz ha trionfato in Australia e in Messico, coronando così il suo percorso in Scuderia Ferrari. Desidero ringraziarlo per l'entusiasmo e il talento che ha dimostrato in questi quattro anni insieme.