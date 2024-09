Effetto Newey? Mercedes "copia" Aston Martin a Singapore!

FORMULA 1

© Mercedes AMG F1 Press Office È passata solo una settimana da quanto Adrian Newey ha apposto la sua firma sul contratto che lo lega ad Aston Martin e già il team di Silverstone è diventato il punto di riferimento per la concorrenza! Livrea speciale e soprattutto verde smeraldo ma... mica tanto inedita per le Mercedes W15 che Lewis Hamilton e George Russell portano in gara nel Gran Premio di Singapore del weekend in arrivo. La ricorrenza è il cinquantesimo anniversario di fondazione di Petronas, sponsor si può dire ormai storico delle Frecce d'Argento che nel fine settimana by night di Marina Bay "reciteranno" appunto in un look "green" che richiama quello delle AMR24 di Fernado Alonso e Lance Stroll.

© Mercedes AMG F1 Press Office

C'era una volta la cosiddetta "Pink Mercedes", vale a dire la Racing Point RP20 di quattto anni fa che - oltre a montare motore e cambio di Stoccarda, era... "sospettata" di richiamare anche il concetto stesso della "nave-madre" stellata e ne finale di stagione del 2020 vinse con Sergio Perez il Gran Premio di Sakhir sull'Outer Circuit di Sakhir (per distinguerlo dal precedente GP del Bahrain). In questo caso possiamo parlare invece di... "Black Aston Martin"! È la Mercedes stessa infatti ad ispirarsi ad una delle sue due squadre-clienti. È ovviamente una provocazione, la nostra, ma fa sorridere considerare come - nemmeno appoggiata la punta della penna al tavolo da disegno del suo nuovo ufficio a Silverstone da parte del genio" Newey - e già Aston Martin inizi ad ispirare la diretta concorrenza. Prepariamoci quantomeno ad aguzzare la vista a Singapore: anche se la livrea green sarà parziale (muso e parte alta delle fiancate), potrebbe essere più difficile del solito distinguere Mercedes e Aston Martin sotto le luci artificiali di Singapore, soprattutto se Alonso e Stroll dovessero riuscire ad alzare il livello del loro gioco, avvicinandosi alle posizioni che contano.

"La livrea è incredibile. Non vedo l'ora di vederla sulla macchina nel garage e poi di mettermi al volante venerdì. È un privilegio celebrare questo traguardo e il nostro viaggio insieme in una gara così importante". (Lewis Hamiton)

"Il design sembra brillante ed è un fantastico tributo a un risultato così importante. È fantastico poter riconoscere l'importanza del nostro rapporto nella gara più vicina a casa loro". (George Russell)

"La nostra partnership con Petronas è la nostra più lunga e continua a essere solida, e per qualsiasi azienda raggiungere il suo cinquantesimo anniversario è una pietra miliare incredibile. Questa livrea non è quindi un riflesso dell'importanza di Petronas nella storia del nostro team e onora il nostro viaggio insieme". (Toto Wolff)

Fondata nel 1974 e basata a Kuala Lumpur (Malesia), Petronas è oggi una delle aziende leader a livello mondiale nel settore dell'energia e delle soluzioni e dal 2010 è sponsor della Mercedes. In un calendario privo del Gran Premio della Malesia, quello di Singapore è la location perfetta per celebrare mezzo secolo di innovazione e progressi.