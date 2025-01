Ecco Hamilton in pista con la Ferrari a Fiorano!

Esordio in rosso per Lewis Hamilton sulla Pista di Fiorano! La nuova avventura di sir Lewis è iniziata alle nove e dieci di una giornata grigia ma non fredda. Per dare il via alla fase più interessante della sua "inauguration week", il neoferrarista ha dovuto attendere che si alzasse la nebbia. Subito dopo aver lasciato i box al volante della SF-23 numero 44, sir Lewis ha rivolto un saluto con la mano ai tantissimi appassionati ai bordi della pista fin dalla giornata di martedì. Un solo giro di pista prima di rientrare ai box per un primo check. Dieci minuti dopo nuovo ingresso per una decina di giri con due prove di partenza per prendere confidenza con le procedure di lancio. Il programma della prima mattinata di lavoro del neoferrarista - che prendendo le misure a pista e macchina è incappato in un paio di "lunghi" - si è concluso dopo due ore, intorno alle undici e dieci. Il lavoro in pista (nel complesso una trentina di giri) è stato seguito dal debriefing con gli ingegneri, necessario a condividere le sue prime impressioni e a "scaricare" i primi dati. Nel pomeriggio il volante passa a Charles Leclerc che ritrova la monoposto con la quale nel 2023 aveva chiuso il Mondiale in quinta posizione, salendo otto volte sul podio (tra Sprint e GP), ma senza vittorie, come invece nel 2022 e l'anno scorso.