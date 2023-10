Ecclestone si dichiara colpevole di una frode da 477 milioni di euro

© Getty Images

Bernie Ecclestone si è dichiarato colpevole di aver nascosto 400 milioni di sterline (477 milioni di euro) di beni all'estero al governo britannico. Novantatré anni alla fine di ottobre, l'ex capo indiscusso della Formula Uno ha nascosto l'esistenza di un trust a Singapore (tra il 2013 e il 2016) agli investigatori dell'HM Revenue and Customs (HMRC) che stavano indagando sui suoi affari fiscali. Dopo essere stato accusato di frode, Ecclestone nell'estate dello scorso anno aveva dichiarato la sua intenzione di difendersi in sede processuale. Giovedì mattina però, nel corso di un'udienza preliminare alla Southwark Crown Court di Londra, in presenza del suo team di avvocati, Ecclestone ha cambiato la sua linea difensiva, dichiarandosi colpevole. L'inizio del processo era calendarizzato per giovedì 16 novembre ma l'ammissione di colpa da parte dell'ex capo supremo della Formula Uno (che nel 2017 aveva lasciato il suo ruolo cedendone tutti i diritti a Liberty Media) cambia sensibilmente lo scenario, aprendo di fatto la via al patteggiamento.