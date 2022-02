Domenicali: Non possiamo fare politica: è tempo di fare un passo avanti e di passare dai gesti all'azione"

FORMULA 1

Tagliata dalle procedure pre-gara la cerimonia di inginocchiamento dei piloti a sostegno della campagna a favore di inclusione e diversità.

di

Stefano Gatti

"Non dobbiamo avere nulla a che fare con la politica. Credo sia questione di passare da gesti ai fatti ed il primo passo è concentrarci sull'inclusività del nostro ambiente. Il gesto di inginocchiarsi è già stato importante per tutti coloro che lo ritenevano tale. Come sempre, dobbiamo rispettare tutti ma ora è tempo di fare un passo avanti e di intraprendere altre azioni". In un'intervista a SkySports il CEO di Formula One Stefano Domenicali ha confermato che la cerimonia di inginocchiamento non farà più parte del cerimoniale pre-gara dei Gran Premi del Mondiale.

Nel Mondiale al via il prossimo 20 marzo in Bahrein, la cerimonia "live" sullo schieramento, in vigore nel Mondiale 2020 ed in quello dello scorso anno, sarà sostituta da un video che verrà mostrato sui maxi-schermi del circuiti, mentre sarà mantenuto il logo "We Race As One", con il quale la Formula Uno aveva aderito alle istanze del movimento "Black Lives Matter", spinto soprattutto dal carisima e dall'impegno personale di Lewis Hamilton. Ed a proposito del campione della Mercedes - solo da poco ricomparso in pubblico (o meglio sui social) - Domenicali ha speso parole di grande stima:

"Per quello che ne so e da quello che vedo, Lewis ha un atteggiamento positivo nello sguardo e nei gesti. Ed è importante perché lui è un personaggio chiave: nel nostro sport ma non solo. Inoltre, si trova davanti ad una chiara chance di diventare campione per l'ottava volta. Credo quindi che si concentrerà totalmente su questo obiettivo, perché quest'anno ci saranno tante novità ed altrettante variabili, che esalteranno le qualità dei campioni come lui".