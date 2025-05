Antonelli: "Sogno il podio a Imola, peccato per le gare di Miami"

La chiusura è sul percorso scolastico del pilota Mercedes e su un'iniziativa particolare: "Non sono in grado di frequentare la scuola, ma sto cercando di studiare il più possibile nei brevi momenti liberi che lascia la F1. Sto cercando di recuperare il terreno e le lezioni perse, ma non è semplice. Questo ti toglie energie e ci vuole tantissimo impegno, soprattutto alla vigilia di weekend così importanti non bisogna strafare. Ogni volta che sono a casa oppure ho tempo libero, cerco di recuperare terreno e mantenermi attivo a livello scolastico. C'è la mia classe nel paddock? Ho organizzato, grazie a Mercedes, questa gita per la mia classe e la mia scuola. Questo è un bel modo per vedere, da parte loro, questo mondo coi loro occhi. Vedono le gare in tv, ma non conoscevano ciò che succedeva dietro le quinte. Credo che sia una bella esperienza, che tutti potranno godersi appieno: più tardi vivremo delle attività insieme, mostrerò loro qualcosa e spiegherò la macchina. Questo è un buon modo per mantenere i legami: non passo molto tempo a casa e anche questa cosa può aiutare nei rapporti umani".