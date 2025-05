Arabia, Al Ittihad campione con tre turni d'anticipo

L'Al-Ittihad è il nuovo campione della Saudi Pro League. Nella trentaduesima giornata di campionato, la formazione guidata da Laurent Blanc ha espugnato il campo dell’Al-Raed con un convincente 3-1, chiudendo i conti per la corsa al titolo con tre giornate di anticipo. Con questa vittoria infatti, l’Al-Ittihad sale a +9 su Al-Hilal, che ha ancora tre partite da disputare ma che, anche in caso di aggancio in classifica, non potrebbe superare i nuovi campioni a causa della differenza reti sfavorevole.