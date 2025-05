Niente media-day per Leclerc a Imola, ma sarà in pista per le libere

Niente Charles Leclerc per la tradizionale giornata del giovedì riservata ai media di Imola. Il ferrarista è stato costretto a dare forfait a causa di un imprecisato malessere, manifestatosi già il giorno prima. Il monegasco, comunque, dovrebbe essere regolarmente in pista al fianco di Lewis Hamilton per la prima giornata di prove libere del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna in programma nel weekend. "Charles non si sente bene e non sarà in pista oggi. Riposerà e si concentrerà sulla guarigione e ci aspettiamo che sia in macchina domani", la nota di Maranello.