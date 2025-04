Domenicali: "Antonelli in Ferrari? Sarebbe bello. Imola e Monza? Tempo di scelte definitive"

“L’Italia ha sempre rappresentato e rappresenterà in futuro una parte importante della F.1, ma sarà sempre più difficile avere due GP nello stesso Paese perché l’interesse sulla F.1 sta crescendo ed è una situazione che dovremo affrontare nei prossimi mesi. È difficile che questa situazione possa continuare per molto. Nei prossimi mesi affronteremo questa scelta, dal punto di vista umano non sarà facile, ma devo esercitare un ruolo internazionale che mi pone di fronte a tantissime richieste in giro per il mondo di Paesi emergenti che possono permettere alla F.1 di crescere. È una valutazione che presto dovrò sciogliere come scelta definitiva. Non dimentico che Imola ha risposto in un momento di grande difficoltà, quello dell'emergenza sanitaria mondiale".