Disastro Ferrari a Imola, Leclerc: "Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi"

HAMILTON: "NON POTEVAMO ESSERE PIÙ VELOCI"

Deluso anche Lewis Hamilton: "Sono distrutto, abbiamo lavorato tanto per questa mia prima gara in Italia con Ferrari. La macchina andava, pensavo ci saremmo stati. Ma non siamo riusciti a passare e dobbiamo analizzare perché tutti sono migliorati e noi no. Non ho una risposta al momento. L'assetto non era perfetto, ma non potevamo andare più veloci di così. Abbiamo montato la gomma nuova, ma per qualche motivo non è andata e non aveva più vita. Fatichiamo a usare le gomme, io nel mio giro non penso di aver sbagliato nulla".