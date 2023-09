Dimenticare Singapore, Verstappen: "A Suzuka sarà tutta un'altra storia..."

© Getty Images

"È indispensabile capire cos'è successo a Singapore ma Suzuka sarà tutta un'altra storia e credo che là saremo di nuovo molto veloci". Max Verstappen volta pagina ma non dimentica e - ra le righe - è implacabile con il suo stesso team per un fine settimana - quello di Marina Bay - vissuto sotto tono pronti.via fin dal primo turno di prove libere. Sì perché un perfezionista come l'olandese vuole vederci chiaro sulla peggior performance dei Tori da molto tempo a questa parte. Qualcosa di inspiegabile su un circuito che - è pur vero - a lui non ha mai sorriso particolarmente (nessuna vittoria in sei tentativi) ma che nello "storico" di RB annovera la tripletta remota di Sebastian Vettel (2011-2013) ma anche il successo di Sergio Perez dodici mesi fa. Forse per sfortuna, forse perché non molto abituati a tentare il tutto per tutto, neppure l'azzardo RB della mescola hard al via ha pagato. Al contrario di Mercedes che - montando una mescola media nuova nel finale - se l'è giocata fino in fondo con Ferrari e McLaren.