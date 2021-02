"Daniel ci darà una visione": Norris "archivia" Sainz e punta tutto su Ricciardo

FORMULA 1

STEFANO GATTI

Il "bromance" tra Lando Norris e Carlos Sainz Jr., una delle coppie di piloti più affiatate della Formula Uno recente, è proprio finito. Ed è il ventunenne talentino di Bristol ad infierire ed a punzecchiare il neoferrarista. Questione di essere solo in attesa di salire sulla MCL35M che sarà svelata lunedì 15 febbraio (Lando, appunto) oppure alle prese con un ambiente tutto nuovo da imparare a conoscere e responsabilità enormi delle quali farsi carico (Carlos).

Mentre lo spagnolo è da un mese alle prese con riunioni, test ed insomma tutto il complesso mondo Ferrari, il suo ex compagno di squadra ha ancora tempo per concedersi distrazioni e riflessioni in libertà. In un'intervista ad Autosport, Lando ha messo (come minimo prematuramente) a confronto Sainz Jr. ed il suo nuovo compagno di squadra nel team papaya Daniel Ricciardo.

"Con Daniel andrà benissimo. Ci darà una prospettiva più ampia sotto molti punti di vista. Certo, entrambi sono arrivati in McLaren dopo un'esperienza alla Renault, quindi lo scambio di informazioni non sarà del tutto inedito. Carlos parlava spesso di come andavano le cose alla Renault, di come lui lavorava con il team e del metodo di lavoro della squadra. Credo di avere imparato qualcosa da lui. La differenza sta nel fatto che Ricciardo sa come si vincono le gare, è stato alla Red Bull, sa come lavora una squadra vincente e cosa serve per vincere. Questo da Carlos non lo potevo imparare. Daniel porterà una mentalità nuova che aiuterà la McLaren a fare un salto di qualità. E questo è molto buono!"

Non è la prima volta - in questa pausa invernale - che Norris "rivisita" unilateralmente il rapporto biennale con lo spagnolo. Il quale, da parte sua, non ha fin qai avuto modo (anzi, come detto, più che altri il tempo) per replicare "a tono".

"C'è sempre della tensione tra compagni di squadra, anche se tutti affermano il contrario. A volte infatti cerchi di nascondere i contrasti, come abbiamo fatto io e Carlos. Ci siamo spesso odiati a vicenda. Non vuoi essere inferiore al tuo compagno. Lui è l'ultimo dal quale sei disposto a perdere. Ed anche se riesci a metterti in faccia un sorriso di circostanza, nel profondo fa male e finisci con l'odiarlo, quando è così veloce e fa con naturalezza qualcosa che a te costa fatica o semplicemente non riesci a stargli dietro".

In fondo però, nulla di nuovo... sulle piste del Mondiale: ieri, oggi e... domani. È la Formula Uno, sono lo sport e la competizione al loro massimo livello. Protagonisti di diversi "siparietti" (soprattutto via social) nel corso dei loro due anni insieme alla McLaren, Norris e Sainz si sono rivelati una coppia parecchio efficace in pista, portando la McLaren a prevalere su Racing Point-Mercedes e Renault nella corsa al terzo posti tra i Costruttori, con lo spagnolo sesto tra i piloti ed il più giovane (di cinque anni) compagno di squadra nono, anche se la differenza è stata di soli otto punti (105 a 97). Ma questo è il passato e Lando, più che dilungarsi sull'ex compagno di squadra, dovrebbe forse occuparsi (e preoccuparsi?) di più del nuovo arrivato Ricciardo che il Mondiale 2020 lo ha chiuso davanti ad entrambi: quinto, con 119 punti!