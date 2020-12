Dalle retrovie alla pole virtuale: George Russell non fa rimpiangere Hamilton a Sakhir

GRAN PREMIO SAKHIR F.1

STEFANO GATTI

Alla sua prima uscita al volante della Mercedes, George Russell mette a segno il miglior tempo nelle FP1 del Gran Premio di Sakhir con 176 millesimi di vantaggio su Max Verstappen e 265 sull'altra Red Bull di Alexander Albon. Non va oltre il quarto tempo Valtteri Bottas con l'altra Freccia Nera: il finlandese accusa 322 millesimi di ritardo dal suo occasionale (e scomodo) compagno di squadra. Il weekend della Ferrari inizia dall'ottavo tempo di Sebastian Vettel e dal decimo di Charles Leclerc.

Un testacoda da manuale, quello di George Russell: anzi, un... coda-testa! Alla sua prima esperienza dietro il volante della Mercedes W11 di Lewis Hamilton, il 22enne pilota di King's Lynn (abituato a frequentare i bassifondi delle classifiche con la Williams) fa sensazione e mette tutti alle sue spalle nei novanta minuti di prove libere che aprono il weekend-bis del Mondiale di Formula Uno in Bahrain sulla "Outer Track" di Sakhir, un layout di nemmeno tre chilometri e mezzo che già dal primo turno di prove ha lasciato intendere come nel fine settimana ci saranno tanti problemi di traffico in pista: sia in prova che in gara. Russell intanto si gode l'avvio "stellare" del suo weekend: tempo sul giro di... 54 secondi e 546 millesimi, sufficiente a permettergli di precedere di 176 e 265 rispettivamente le due Red Bull di Max Verstappen e di Alexander Albon. Mastica amaro per ora Valtteri Bottas, ma siamo solo... all'alba di questo weekend by night. Preso in contropiede dall'avvio "con la fionda" del suo neocompagno di squadra, il finlandese è atteso alla riscossa al secondo turno: il tempo di "riorganizzarsi" e di rimettere le cose a posto: un imperativo per Valtteri, perché Russell rischia di diventare da subito una (come detto) scomoda pietra di paragone per lui ma anche... per lo stesso Hamilton!

L'exploit di George inserisce comunque la giovane promessa britannica nella lista dei candidati alla vittoria del penultimo appuntamento stagionale: insieme al compagno di squadra appunto ed alla coppia Red Bull. Ad un ruolo da outsider (e magari ad un posto sul podio) si candidano invece Daniil Kvyat e Pierre Gasly con le Alpha Tauri, autori rispettivamente del quinto e del sesto tempo, a 465 e 620 millesimi dalla vetta. Avvio di weekend in salita per le Ferrari: Sebastian Vettel chiude il turno con l'ottavo tempo (+0.735), a sandwich tra le Renult di Esteban Ocon e Daniel Ricciardo. Charles Leclerc, che non sta sicuramente attraversando il momento migliore della sua stagione, stacca invece l'ultimo cartellino utile a rimanere nella top ten ma il ritardo è importante e sfiora il minuto: 903 millesimi.

Turno poco promettente anche per McLaren: tredicesimo Carlos Sainz Jr., sedicesimo Lando Norris. Tra lo spagnolo ed il britannico si inseriscono Kimi Raikkonen ed Antonio Giovinazzi. Fanno infine il "loro" ma nulla di più gli esordienti assoluti Pietro Fittipaldi (diciannovesimo a due secondi e mezzo sulla Haas ex-Grosjean) e Jack Aitken, che chiude la fila (+2.641) sulla Williams-Mercedes temporaneamente lasciata libera da George Russell che intanto... non pare proprio sentirne la mancanza!