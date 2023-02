La storia e il futuro Norris e Piastri dream team emergente per la MCL60 "celebrativa"

FORMULA 1

A guidare la nuova monoposto dello storico team britannico una coppia di piloti affamata di vittorie

© mclaren.com



Presentazione essenziale ma al tempo stesso in grande stile dal McLaren Technology Centre di Woking per la MCL60 che celebra i sessant'anni di storia della squadra fondata da Bruce McLaren e schiera nel Mondiale al via tra meno di tre settimane in Bahrain la formazione supergiovane e ad alto potenziale formata dal confermato Lando Norris e dal nuovo arrivato Oscar Piastri che McLaren ha strappato a suon di carte bollate alla diretta rivale Alpine per sostituire il suo connazionale Daniel Ricciardo. Nel ruolo di Team Principal debutta l'italiano Andrea Stella, da otto anni nei ranghi della squadra dopo essere cresciuto alla Ferrari. Cromaticamente, il nero domina sull'arancione, il resto lo vedremo... ai primi test in Bahrain.

© mclaren.com

McLaren punta ad un 2023 di grande festa: celebrazioni tutto l'anno - secondo moldalità tutte da scoprire - per il sessantesimo anniversario di fondazione del team ma soprattutto festeggiamenti da podio, per un ritorno alla vittoria (l'ultima ma molto isolata è stata la doppietta Ricciardo-Norris a Monza nel 2021) che però il Team Principal Andrea Stella mette nel mirino ma non per forza già nel Mondiale al via il 5 marzo in Bahrain. Ancora troppo distanti Red Bull, Ferrari e McLaren. Dalle parole del manager italiano (un motivo di vanto per il motorsport italiano la promozione al verice operativo del team!) traspare l'obiettivo di riprendersi il quarto posto Costruttori che Alpine si è aggiudicata nel 2022 dopo aver perso la sfida con gli "arancioni" (quest'anno un po' più neri) ma riducendo il gap con le prime tre, nelle ultime due stagioni ai limiti.... dell'inaccettabile.

Intanto gli uomini al comando del CEO Zak Brown hanno vinto la prima sfida della Manica, strappando al team bleu il talentino australiano Oscar Piastri che ha scelto il numero 81 per la sua MCL60 Mercedes powered, mentre il suo compapagno di squadra Norris rimane fedele al 4 che ha utilizzato nelle ultime stagioni. Sono però di tutt'altro genere i numeri sui quali la coppia più giovane nella sessantennale storia della McLaren deve puntare per ridare lustro alla squadra, cosiccome quelli che il già esperto Norris da Bristol e l'arrembante Piastri da Melbourne metteranno in campo per combattere una sfida interna che Andrea Stella ha l'impegnativo compito di gestire e indirizzare a favore del... bene comune.

© mclaren.com

Andrea Stella:

"Oggi è un grande giorno. Ne approfitto per ringraziare i nostri settecento dipendenti e tutti i nostri partner tecnici. La sfida più grande che abbiamo davanti nel 2023 è continuare a crescere. Dobbiamo crederci, rafforzarci senza sosta e puntare tutto sulla performance. Nel breve termine rimaniamo realisti ma lo ripeto: siamo molto ambiziosi. Aspettiamo i primi test in Bahrain. Piastri si è integrato velocemente e si è guadagnato il rispetto di tutti noi grazie alla sua umiltà, alla sua intelligenza ed alla sua dedizione. È stato bello anche riprendere il filo del discorso con Norris che ci aspettiamo possa prendere un ruolo da leader nella crescita del team. Lando e Oscar formano una coppia forte e di talento".

Zak Brown:

"Andrea è con noi da quasi dieci anni, conosce alla perfezione la squadra. Festeggeremo durante tutto l'anno i primi sessant'anni della nostra storia ma soprattutto puntiamo ad un grande futuro grazie alle strutture delle quali ci siamo dotati negli ultimi anni e naturalmente agli accordi che abbiamo stretto con i nostri partner commerciali. La scorsa stagione è stata piuttosto dura per noi. Abbiamo imparato molte lezioni e speriamo di averle trasformate in esperienza durante l'inverno e in ottica 2023. Sotto la guida di Andrea Stella, promosso Team Principal lo scorso mese di dicembre, abbiamo rafforzato una squadra di eccellenza assoluta e contiamo molto sui nostri giovani piloti e sulla crescita del loro rapporto in vista del Mondiale".

© mclaren.com

Lando Norris:

"La macchina è veramente bellissima! Sono emozionato, questo è il mio quinto anno in Formula Uno. Adattarsi ai nuovi regolamenti è stata una bella sfida ma ora mi sento in una posizione di vantaggio per quanto riguarda le mie possibilità di progredire ancora come pilota. Lavoreremo insieme, io e Oscar, per cercare di massimizzare le occasioni di conquistare punti iridati. Non vedo l'ora di scendere in pista: vorrei già essere a a Silverstone: come gara di casa è l'appuntamento al quale tengo di più naturalmente. Poi sono anche impaziente di andare a Las Vegas".

Oscar Piastri:

"Qui c'è tanta storia, aspetto con impazienza il momento di schierarmi sulla griglia di partenza. Mi sono preparato scrupolosamente nel corso delle ultime settimane. Ho passato un sacco di tempo alla factory ed al simulatore: mi sono divertito e credo siano state giornate molto produttive. Ora mi sento integrato e concentratissimo sui test in Bahrain. Ci aspettano sfide impegnative. Io e Lando collaboreremo per portare a casa il maggior numero di punti iridati possibile. Da parte mia, punto molto sulla mia gara di casa di Melbourne: il circuito di Albert Park dista solo una decina di minuti da casa. Poi come Lando e come credo tutti gli altri piloti non vedo l'ora di correre a Las Vegas e... anche a Spa-Francorchamps".