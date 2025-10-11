Dalla Germania: Elkann vuole Horner alla Ferrari

Ora che Chris Horner ha tagliato ogni legame con la Red Bull, e ha anche chiuso ogni pendenza legale sulla causa intentata dalla dipendente di Milton Keynes per "comportamenti inopportuni", era solo questione di tempo perché qualcuno lo accostasse alla Ferrari. Non è una voce nuova, d'altronde, visto che se ne era parlato non appena era arrivato il licenziamento da parte dal team campione in carica, ma i colleghi tedeschi di F1-Insider hanno rilanciato l'indiscrezione legandola alle recenti parole di John Elkann ("Per me la Ferrari è questione personale, mi impegno verso i fedeli tifosi, ansiosi di vederci vincere in Formula 1 come stiamo facendo nelle gare di endurance").