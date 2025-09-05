La stoccata di Verstappen: "Ferrari grande brand, ma guido per vincere. Non per un marchio"

Il campione del mondo olandese ha poi aggiunto: "Credo che non dovresti lasciarti condizionare dalle emozioni e dalla passione di un marchio: devi andarci perché senti che è il posto giusto". Il pilota della Red Bull ci tiene però a mettere tutti in guardia in vista del 2026, anno in cui la Formula 1 avrà un nuovo regolamento: "Possono rimescolare l'intera griglia". Rimanendo in tema Ferrari, Verstappen ha anche commentato la situazione di Lewis Hamilton, al suo primo (non semplice) anno in rosso: "Non so nulla su cosa stia accadendo all'interno del team e come la stia vivendo personalmente. Bisogna considerare che è entrato in una scuderia che aveva già un pilota molto forte come Leclerc, che è ben integrato e parla anche italiano. Non è facile arrivare e battere un compagno così".