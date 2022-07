Dal semaforo rosso di Silverstone a quello verde per Spielberg:  Zhou e Albon ok per il Gp d'Austria

FORMULA UNO

I due piloti di Alfa Romeo Sauber e Williams regolarmente in pista tra pochi giorni sul Red Bull Ring austriaco.

In attesa di un approfondimento - quantomai necessario - sulle ragioni del cedimento del roll-bar della C42 di Guanyu Zhou al primo via di Silverstone, il pilota cinese dell'Alfa Romeo ed il suo collega della Williams Alexander Albon si dichiarano pronti a tornare nell'abitacolo delle rispettive monoposto nell'imminente Gran Premio d'Austria. Il primo turno di prove libere dell'undicesima tappa del Mondiale è infatti in programma nel pomeriggio di venerdì 8 luglio. © AFP

Sarà un GP dal formato anomalo, quello che andrà in scena nel secondo weekend di luglio al Red Bull Ring di Spielberg. Come già avvenuto alla fine di aprile ad Imola e come avverrà ancora a metà novembre a San Paolo del Brasile, la scaletta del fine settimana deve "accomodare" il secondo GP Sprint stagionale. Una variabile in più per squadre e piloti ed in particolare per Zhou ed Albon, quelli che hanno rischiato più di tutti nella carambola multipla innescata dalla manovra "garibaldina" (ma lecita) di Pierre Gasly al semaforo.

© Twitter

Assenti al secondo via (insieme a George Russell), il cinese di Alfa Romeo Sauber ed il britannico di origini asiatiche di casa Williams dovranno verosimilmente "timbrare" un check-up medico a Spielberg prima di sedersi di nuovo in macchina: poco più di una formalità. Guanyu non ha dovuto nemmeno recarsi in ospedale, domenica pomeriggio, ed in serata ha pubblicamente riconosciuto le doti "salvifiche" dell'halo della monoposto del team italo-elvetico, che ha fatto il suo dovere (e anche quello del suddetto roll-bar). Lo ha fatto invece Alex (al nosocomio di Coventry), il quale però già nella serata di ieri - ugualmente via social - ha fatto sapere di essere già proiettato oltre le drammatiche sequenze dello start di Silverstone:

"Sono molto contento che nessuno dei piloti coinvolti nell'incidente si sia fatto male. Ringrazio lo staff medico di Silverstone e quello di Coventry. Peccato che il nostro GP d'Inghilterra sia finito prima ancora di iniziare ma sono già concentrato al cento per cento sul Gran Premo d'Austria: alla prossima!"

© Twitter

Tramontate in maniera traumatica le loro chances di brillare a Silverstone, Zhou ed Albon non hanno nemmeno potuto complimentarsi con i rispettivi compagni di squadra. Recentemente avvicinato (e battuto in qualifica proprio in Inghilterra) dal rookie cinese, Valtteri Bottas è stato abbandonato dalla sua C42 dopo nemmeno una ventina dei 52 giri di gara. Quanto a Nicholas Latifi, il canadese aveva stupito in qualifica, centrando una bellissima quarta fila sullo schieramento di partenza (proprio a fianco di Zhou), senza però riuscire a ripetersi sugli stessi livelli nel GP, portato a termine in dodicesima posizione e quindi fuori dalla zona-punti. Missione centrata invece dai diretti rivali (molto più della Williams che dell'Alfa) Mick Schumacher e Kevin Magnussen, rispettivamente ottavo e decimo alla Haas VF-22 powered by Ferrari.