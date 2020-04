Coronavirus, la McLaren è il primo team di F1 a tagliare gli stipendi

Il coronavirus non risparmia nemmeno il ricco mondo della Formula Uno. In seguito alla cancellazione dei primi 8 Gran Premi della stagione, la McLaren è dovuta correre ai ripari ed è diventata il primo team a tagliare gli stipendi. La scuderia britannica ha messo in congedo forzato una parte dei circa 900 dipendenti, per altri si profila un periodo di tre mesi di cassa integrazione, mentre quelli che restano in servizio si vedranno lo stipendio decurtato. Anche i piloti Carlo Sainz e Lando Norris si ridurranno l'ingaggio, nella stessa percentuale di tutti gli altri dipendenti.