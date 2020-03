Formula 1, modifiche al regolamento per far fronte all'emergenza

LE NOVITÀ

La Formula 1 cambia per adattarsi all'emergenza. La FIA ha infatti comunicato una serie di modifiche al regolamento tecnico strettamente legate allo sconvolgimento del calendario dettato dalla pandemia di Covid-19. Tra i cambiamenti più significativi c'è quello del numero di power unit a disposizione dei team, che diminuirà sulla base del numero di gare che verranno effettivamente disputate (potrebbero dunque passare da 3 a 2 se si svolgeranno 15 GP). Inoltre per il 2021 è stato confermato il divieto di utilizzo del DAS, il "volante mobile" ideato da Mercedes, nonostante l'introduzione delle monoposto di nuova generazione sia stata fatta slittare al 2022.

La scelta di bloccare il DAS per la prossima stagione è stata fatta con l'obiettivo di contenere i costi di sviluppo, nonostante sia stato ufficializzato che il quadro generale del regolamento tecnico resterà uguale a quello di quest'anno. Sempre nell'ottica del risparmio è stato vietato ai team di sviluppare l'aerodinamica 2022 (che sarà profondamente diversa) fino alla fine del 2020.

Per la prima volta il blocco delle attività è stato imposto anche ai costruttori di motori, che dovranno rispettare uno shutdown di tre settimane consecutive tra marzo e aprile, così come era già stato sancito per la parte aerodinamica.

Al fine di velocizzare le decisioni è stato poi deciso che le modifiche al calendario 2020 non dovranno essere votate dai team. Revocato anche l’obbligo per le squadre di approvare all’unanimità qualsiasi ulteriore modifica delle regole per questa stagione. Sarà ora richiesta l’approvazione solamente del 60% delle squadre.

Infine modifiche ai test di fine stagione: una sola giornata di prove specifiche per i giovani piloti sarà ora organizzata entro 48 ore dall’ultimo round del campionato, con le scuderie che potranno mandare in pista fino a due monoposto.