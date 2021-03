Confermato il GP del Portogallo nel 2021: si correrà il 2 maggio

FORMULA 1

Domenicali: "Speriamo di accogliere i tifosi in sicurezza a Portimao"

Il calendario 2021 della Formula 1 mette un altro tassello importante. Il GP di Portogallo, infatti, resta tra gli appuntamenti previsti in questa stagione. La gara si terrà ancora sul circuito di Portimao il prossimo 2 maggio, come terzo appuntamento di una annata che conterà complessivamente 23 gare.

"Siamo entusiasti di annunciare che la F1 correrà di nuovo a Portimao dopo l'enorme successo della corsa dell'anno scorso - ha dichiarato il Ceo e presidente di Formula 1, Stefano Domenicali - . Vogliamo ringraziare gli organizzatori e il governo portoghese per i loro sforzi e la loro dedizione nel arrivare a questo punto. Speriamo di accogliere nuovamente i tifosi a Portimao quest'anno in sicurezza".

Resta invece ancora da determinare la data del Gran Premio di Cina, sul circuito di Shanghai. Quanto alle altre gare, il calendario è ormai completo: dopo l'apertura in Bahrain il 28 marzo e Imola il 18 aprile, il 9 maggio si correrà a Barcellona, il 23 a Montecarlo, il 6 giugno a Baku, il 13 in Canada, il 27 a Le Castellet in Francia. Il 4 luglio Gran Premio d'Austria, seguito il 18 dal GP di Silverstone e da quello di Ungheria il primo di agosto, e del Belgio il 29 dello stesso mese. Il 5 settembre bolidi in Olanda, il 12 a Monza, il 26 a Sochi. Il 3 ottobre piloti in gara a Singapore, il 10 a Suzuka in Giappone, il 24 negli Usa ad Austin, e il 31 ottobre in Messico. Il Mondiale 2021 continuerà il 7 novembre in Brasile, il 21 in Australia, il 5 dicembre in Arabia e il 12 ad Abu Dhabi.