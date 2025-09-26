Logo SportMediaset
Formula 1
IL RITORNO

Cinque anni dopo: Grosjean di nuovo al volante della Haas

Il pilota francese era stato costretto ad abbandonare la massima formula dopo lo spaventoso incidente di Sakhir

di Stefano Gatti
26 Set 2025 - 13:39
© Instagram

© Instagram

A quasi cinque anni dal terribile incidente al via del Gran Premio del Bahrain del 2020, Romain Grosjean è tornato al volante di una monoposto di Formula Uno, guidando sul circuito del Mugello la Haas VF-23 spinta dalla power unit Ferrari che il team USA ha schierato nel Mondiale di due anni fa: di fatto una wing car, quindi una monoposto di una generazione successiva all'ultima da lui guidata in gara. Il trentanovenne pilota francese era miracolosamente riuscito ad uscire dal relitto della sua Haas VF-20 in fiamme dopo l'incidente innescato dal contatto con la Alpha Tauri di Daniil Kvyat poche centinaia di metri dopo il via del Gran Premio del Bahrain di domenica 29 novembre 2020, terzultimo appuntamento di quella stagione. Oltre alla sua freddezza, a salvare la vita a Grosjean furono in quell'occasione furono l'halo a protezione dell'abitacolo e la robustezza della cellula di sopravvivenza che resistette all'impatto con il guard rail, sfondato dalla monoposto che rimase incastrata tra gli elementi della barriera metallica.

© Getty Images

© Getty Images

Romain se la cavò con ustioni ad entrambe le mani, ma la sua carriera nel Mondiale (undici stagioni - nove delle quali complete - dal 2009 al 2020) era ormai terminata. Era però tornato a correre con buon successo (sei passaggi sul podio ma nessuna vittoria) nella Indycar dal 2021 al 2024 e con la Lamborghini nel campionato IMSA (sempre negli Stati Uniti) nel 2023 e nel 2024. In un primo momento erano stati la Mercedes e Toto Wolff ad offrire  a Romain la possibilità di tornare per un test al volante di una monoposto della massima formula, ma quella chance non si era mai concretizzata a causa degli impegni agonistici di entrambe le parti.

© Instagram

© Instagram

Nel corso della mattinata di venerdì 26 setttembre, l'asfalto bagnato ha ostacolato le operazioni in pista (sul circuito di sua proprietà è impegnata nelle stesse ore anche la Ferrari). Romain indossa per questa speciale occasione un casco speciale su base bianca con i disegni realizzati dai suoi figli, che avrebbe in origine dovuto utilizzare nel Gran Premio di Abu Dhabi 2020, l'ultima prova del Mondiale di cinque anni fa.

© Instagram

© Instagram

Ai box del Mugello nel garage Haas ci sono l'attuale pilota Haas Oliver Bearman e il Team Principal giapponese Ayao Komatsu, che era stato ingegnere di pista di Grosjean ai tempi della Lotus. Presente per girare con la stessa VF-23 affidata a Romain anche l'ex pilota di Indycar e oggi popolare tv personality della Formula Uno James Hinchcliffe, spesso impegnato come intervistatore dei piloti del podio al termine dei Gran Premi.

© Instagram

© Instagram

