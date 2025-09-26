Cinque anni dopo: Grosjean di nuovo al volante della Haas

Romain se la cavò con ustioni ad entrambe le mani, ma la sua carriera nel Mondiale (undici stagioni - nove delle quali complete - dal 2009 al 2020) era ormai terminata. Era però tornato a correre con buon successo (sei passaggi sul podio ma nessuna vittoria) nella Indycar dal 2021 al 2024 e con la Lamborghini nel campionato IMSA (sempre negli Stati Uniti) nel 2023 e nel 2024. In un primo momento erano stati la Mercedes e Toto Wolff ad offrire a Romain la possibilità di tornare per un test al volante di una monoposto della massima formula, ma quella chance non si era mai concretizzata a causa degli impegni agonistici di entrambe le parti.