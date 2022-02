Charles Leclerc in pista: debutto con la nebbia per la F1-75 a Fiorano

Debutto con nebbia per la Ferrari F1-75 che era stata presentata ieri. A portare all'esordio la monoposto con la quale la prossima settimana Charles Leclerc e Carlos Sainz prenderanno parte ai test di Barcellona è stato il monegasco. Il programma è limitato ad un semplice shakedown, in linea con le concessioni regolamentari dei filming days, che impongono pneumatici dimostrativi ed un massimo di cinquanta chilometri al giorno per ciascuno dei due giorni.