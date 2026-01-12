Cattiveria cercasi, i "buoni" propositi di Piastri: Norris è avvisato

La svolta negativa ha però un nome e un cognome, o meglio un luogo e una data: Autodromo Nazionale di Monza, domenica 7 settembre, quando Piastri si piegò agli ordini di squadra McLaren (le cosiddette "papaya rules") lasciandosi sfilare in avvicinamento della staccata della Prima Variante da Norris che - fino a quel punto leader della corsa - era stato penalizzato da un pit stop particolarmente lungo e problematico, che avrebbe consegnato la vittoria a Verstappen davanti appunto ai due piloti McLaren. Quel giorno Oscar aveva malvolentieri accettato lo scambio di posizioni, imposto dall'alto (della cabina regia del team) come risarcimento a Norris per avergli a sua volta ceduto il passo per un analogo motivo l'anno prima nel Gran Premio d'Ungheria, prima delle nove vittorie fin qui incasellate dal ventiquattrenne pilota di Melbourne. Senza dimenticare che Piastri ha "rischiato" di doversi di nuovo fare da parte nella finale di Abu Dhabi, cedendo di nuovo la seconda posizione al compagno di squadra per consentirgli di difendersi dall'assalto finale al titolo di Verstappen. E se quei tre punti in meno di Monza non hanno poi fatto una differenza decisiva a fine stagione (la successiva crisi di risultati - a partire da Baku lo ha fatto), c'è chi - come il campione del mondo di trent'anni fa Damon Hill - sottolinea come la mancanza di cattiveria (agonistica) è un lato oscuro del suo bagaglio professionale che Piastri deve affrettarsi ad illuminare: