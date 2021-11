Campanello d'allarme Leclerc: "La macchina va forte, devo lavorare su me stesso"

GP BRASILE F.1 SPRINT QUALIFYING

Lo spagnolo cresce gara dopo gara mentre il monegasco sembra in una fase di involuzione.

di

STEFANO GATTI

"Tutto il weekend è filato liscio fin qui. Devo ancora migliorare la partenza, ci lavoro dall'inizio del Mondiale con i miei ingegneri. Oggi però mi è venuta benissimo: Partenza... grandiosa! Siamo stati aggressivi e poi abbiamo gestito bene i nostri pneumatici 'soft' per tutti i ventiquattro giri. Una volta che Verstappen mi ha ripassato, ho cercato infatti di conservarli per potermi poi difendere da Perez". Prosegue il buon momento di Carlos Sainz che - dopo il podio nella Sprint Qualifying - punta al bis nel GP "vero".

"Abbiamo una bella opportunità, ma credo che le Red Bull saranno molto difficili da battere nel Gran Premio, dove contano molto le scelte di strategia. Questa pista offre però molte chances di tentare sorpassi".

Se lo spagnolo sembra viaggiare sulle ali di un trend di rendimento che si consolida GP dopo GP (dopo il nervosismo legato ad una serie di pit stop sfortunati a fine estate), è quasi un campanello d'allarme quello che suona in casa Ferrari dopo la prestazione in ribasso di Leclerc nella Sprint Qualifying, che segue altre performances non troppo esaltanti del monegasco: in assoluto ed in rapporto alla crescita recente del compagno di squadra:

"Le soft al via erano un rischio ma ho comunque fatto troppa fatica e devo capire perché ne ho fatta così tanta rispetto a Carlos. Devo lavorare su me stesso. La macchina va forte, sono io che mi sono fatto passare. Nel Gran Premio tutto è possibile. Sarà importante la scelta delle gomme. Puntiamo a finire davanti alle McLaren ed a farlo con due macchine".