Buon compleanno, Michael: dalla Ferrari memoria e riconoscenza 

La Ferrari non dimentica, e così il suo sterminato seguito. Michael Schumacher compie oggi cinquantaquattro anni e, al di fuori della cerchia dei suoi familiari ovviamente, arrivano proprio da Maranello gli auguri più significativi al sette volte campione del mondo, cinque delle quali proprio in rosso. La Scuderia augura anche in questi primi giorni del 2023 buon compleanno al pilota più titolato della propria storia e di quella della Formula Uno stessa, dal 2020 in coabitazione con Lewis Hamilton. Il messaggio via social ritrae Michael sul podio e al volante della straordinaria F2004 (ugualmente la monoposto più vincente nella storia della Ferrari) e restituisce un senso di memoria e riconoscenza che non sbiadisce affatto con il trascorrere degli anni.