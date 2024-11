Briatore punta Colapinto: Franco sulla Alpine al posto di Doohan ?

Mai dire mai: la cosiddetta "silly season" del mercato piloti è finita da un bel pezzo ma le recenti iniezion idi talento sulla griglia di partenza potrebbero portare in tempi per forza di cose brevi a novità clamorose e aggiungere sostanza a rumors come quelli che danno Flavio Briatore sulla tracce della rookie sensation Franco Alejandro Colapinto. Dopo il recente doppio colpo sul podio del Gran Premio del Brasile, Alpine è ancora una volta sulla bocca di tutti... quelli che la sanno lunga. Sei soli GP (da Monza in avanti), sono bastati per fare del talentuoso pilota argentino (con cittadinanza italiana, anche se lui non sembra molto interessato a sottolinearlo) un valore aggiunto del Mondiale: futuro ma anche già presente. Insomma, un protagonista certo del quale la Formula 1 non può fare a meno: dal punto di vista sportivo e di marketing. Ed è proprio qui che scende il campo Briatore: il plenipotenziario del Team Bleu sembra proprio aver puntato i fari su Colapinto. In linea teorica Alpine ha già completato la propria formazione 2025, promuovendo il terzo pilota Jack Doohan al fianco di Pierre Gasly, in sostituzione di Esteban Ocon (prossima destinazione Haas), la cui militanza nella squadra che è balzata al sesto posto Costruttori con il recente exploit paulista, si chiuderà ad Abu Dhabi, insieme alla difficile a poco produttiva (al di là delle pacche sulle spalle brasiliane) convivenza con il suo connazionale (vedi patatrac di Montecarlo 2024).