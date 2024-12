Bortoleto: "Ho tutto da imparare ma punto a vincere, le gare e non solo"

"Per me è un onore entrare in Formula 1 e correre insieme a piloti molto forti che rappresentano una fonte di ispirazione per le giovani generazioni che arrivano dalla F.2 e dalla F.3 e cercano di ripercorrerne il cammino. Sono felice di fare ora parte di un club così esclusivo e di misurarmi con i migliori piloti del mondo per vedere cosa posso fare in Formula Uno. Non è stato facile arrivare qui, ha richiesto un sacco di duro lavoro da parte della squadra, mia e dei miei compagni di squadra. Con Trident in F.3 e con Invicta in F.2, non so quante ore di simulatore abbiamo fatto in questi due anni. Ho fatto parte di due team che hanno ingegneri e meccanici forti, tutti hanno lavorato senza risparmio per raggiungere questi risultati e penso che la costanza sia stata una delle più grandi qualità in queste stagioni. Siamo sempre stati in grado di essere veloci ma soprattutto aggressivi e costanti. Ho dimostrato prima di tutto a me stesso che merito il mio posto nei Gran Premi del Mondiale, perché ho vinto entrambi i campionati, come Piastri, Russell e Leclerc prima di me".