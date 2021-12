Binotto pensa al futuro: "La Ferrari deve tornare in alto"

Mattia Binotto, in un'intervista esclusiva che andrà in onda in forma completa nel periodo natalizio su Sportmediaset, il telegiornale sportivo di Italia 1, ha fatto un bilancio dell'anno appena trascorso e ha parlato degli obiettivi della Ferrari per il 2022. La speranza è quella di evitare un'altra stagione senza successi. La voglia di riscatto, insomma, è il punto di partenza per un futuro un po' più ricco di soddisfazioni.