Binotto: "Fiducia? Nessuno è in discussione, serve lavoro"

FERRARI

"La fiducia nel team c'è sempre, è una squadra giovane e di talento fatta da brave persone. Si perde tempo nel parlare, ma ribadisco che non c'è nessuno in discussione". E' un Mattia Binotto sicuro e convinto delle potenzialità della SF1000 e dei suoi uomini quello che, in vista del weekend all'Hungaroring, scaccia via le nuvole di tempesta che dopo i primi due GP della stagione minacciavano il lavoro di Maranello.

Il team principal Ferrari, che può essere tutt'altro che contento dell'avvio di stagione del Cavallino Rampante che domenica scorsa ha disputato appena un giro a causa dell'incidente tra le due monoposto di Vettel e Leclerc, non nega i problemi emersi nelle ultime settimane: "Quanto capitato in Austria è abbastanza chiaro, ma dispiace perché non deve capitare perché i piloti devono essere consapevoli che dobbiamo raccogliere più punti possibili in questo momento di difficoltà. Dispiace buttare tutto così all'aria, ma Charles ha capito l'errore di guida e l'implicazione che avuto nel team".

Dato il deludente avvio non sono tardate ad arrivare le voci di posizioni bollenti in quel di Maranello, partendo appunto dallo stesso manager: "Fiducia? C'è sempre, si perde tempo nel parlarne. Dobbiamo capire cosa non sta andando e come far le cose meglio, questa è una squadra giovane ma di talento nella quale ho tanta fiducia e ribadisco che non c'è nessuno in discussione".

Ora testa a Budapest e al tracciato dell'Hungaroring, terza tappa stagionale, dove la Ferrari vuole vedere in pista il frutto del lavoro sul pacchetto d'aggiornamento arrivato già nel GP della Stiria ma non sfruttato: "Questa settimana è importante ottimizzare gli aggiornamenti che abbiamo portato, quelli che ci servono per fare un passo più in la che oggi ci pemette di essere dietro a quelli che sono i team migliori. L'Ungheria sembra una pista più aerodinamica e meno motore, ma anche il motore è importante".