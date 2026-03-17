Perico: "Io come Antonelli? Paragone che fa piacere, ma la strada è lunga"

La strada è lunga. Bisogna confermarsi sempre al vertice, l’appoggio di Toto Wolff però può indirizzare la sua carriera: "Con lui ho un bel rapporto, dopo la firma abbiamo passato un po’ di tempo insieme per conoscerci meglio. Una vacanza, non abbiamo parlato del nostro percorso insieme. Con suo figlio Jack, che ha 9 anni, si è creata anche una bella amicizia. Passiamo tante ore in pista insieme e gli do anche qualche consiglio". Gli avversari sono a



"Il mio idolo? Tifavo Hamilton prima che andasse in Ferrari, ora mi piace molto Verstappen per quanto è aggressivo e cattivo in pista". Non gliene voglia Kimi. Niccolò studia da grande e magari fra qualche anno si ritroveranno compagni di squadra in Mercedes per una coppia tutta italiana.