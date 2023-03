Alfa Romeo, il 60° anniversario di Autodelta sulla C43 di Bottas e Zhou

formula 1

© ufficio-stampa Alfa Romeo riporta simbolicamente Autodelta nel cuore del motorsport per celebrarne il 60° anniversario. Pietra miliare nella storia sportiva del marchio, Autodelta è stato il reparto corse ufficiale del Biscione e che dal 1963 scrisse pagine memorabile nel motorsport del marchio, costellato di vetture indimenticabili, vittorie memorabili e piloti gloriosi. Per l’occasione Alfa Romeo ha realizzato un logo celebrativo che in occasione del primo gran premio del campionato del mondo di Formula 1 in Bahrain prenderà posto sulla stupenda livrea della monoposto C43 dell'Alfa Romeo F1 team.

Realizzato dal Centro Stile Alfa Romeo, il logo celebrativo reinterpreta in chiave moderna i canoni storici, proiettandoli nel futuro del marchio, che punta a reinventare la sportività nel ventunesimo secolo.

Il logo Autodelta è uno stilema da preservare, per questo il suo look e i suoi colori originali sono stati fedelmente conservati. La nuova versione celebrativa presenta infatti pochi cambiamenti, con l’immancabile tricolore a esprimerne orgogliosa italianità e l’aggiunta della data dell’anniversario a enfatizzare la longevità del marchio. Nonostante gli anni, questo emblema di sportività rimane impresso nella memoria degli amanti del Motorsport.

Cristiano Fiorio, Alfa Romeo F1 Manager: “La prima gara del campionato ha sempre un sapore particolare, tutti i team partono da un foglio bianco, e l’avvincente storia del campionato è tutta da scrivere. Per Alfa Romeo portare simbolicamente in pista Autodelta rappresenta un forte tributo celebrativo per un capitolo straordinario del motorsport Alfa Romeo. La concentrazione è massima, dall’accensione dei semafori in Bahrain all’ultima curva dell’ultimo Granpremio, Alfa Romeo darà il 100% per raggiungere gli ambiziosi obiettivi della stagione”