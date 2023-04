F1 Australia, Verstappen: "Sopravvissuti al caos, vittoria importante"

LE PAROLE

L'olandese si gode il trionfo, ma punge Hamilton per il contatto al via: "Le regole sono chiare, ma a volte non vengono seguite"

© Getty Images Max Verstappen si gode il successo in Australia al termine di un GP folle: "La partenza è stata pessima - le parole del pilota Red Bull -. Al primo giro sono stato cauto perché avevo tanto da perdere, più di quanto avessi da guadagnare. Il passo della macchina però era veloce e si è visto da subito. Le bandiere rosse? Forse la prima volta ci poteva stare, ma la seconda proprio non l’ho capita. Poi tutto è stato un gran caos, ma siamo riusciti a sopravvivere. Avevamo un bel passo e abbiamo vinto, il che ovviamente è la cosa più importante".

Poi la frecciata a Lewis Hamilton per un contatto al via, senza conseguenze per entrambi: "Io ho cercato di evitare il contatto. Quello che le regole permettono di fare con una macchina all’esterno è piuttosto chiaro, ma a volte non viene seguito. Comunque va bene così, avevamo un buon passo e siamo andati avanti ugualmente, anche se è qualcosa di cui terremo conto nelle prossime gare. Uscita sull’erba? Ho fatto un favore alla città, ho tagliato io l’erba così non dovranno più farlo in quel settore. Scherzi a parte, ho avuto un piccolo bloccaggio, ma avevamo margine".

Soddisfatto Lewis: "È stata una gara folle, ma è stato un bel weekend e una settimana fantastica qui in Australia.. C’è stata un po’ di sfortuna per George oggi, ma la nostra affidabilità è sempre stata buona, quindi è un episodio sfortunato. Non mi aspettavo di arrivare secondo, non mi sento ancora connesso a questa vettura e non mi sento a mio agio in macchina. Continuo a guidare nel modo migliore possibile nonostante tutto e cerco di lavorare per creare questa connessione, ma è un progetto a lungo termine. Considerando che siamo in ritardo rispetto alla Red Bull essere qui in lotta con la Aston Martin per noi è fantastico. Possiamo chiudere questo divario. Alonso? Lui forse sul passo puro era più veloce di me, ma sono riuscito a tenerlo dietro. Di questo sono contento. Abbiamo tre campioni del mondo nella top-3, è qualcosa di straordinario".

Terzo podio di fila per Fernando Alonso: "Siamo stati sulle montagne russe delle emozioni oggi, sono successe un sacco di cose in partenza e anche alla fine. Nell'ultima mezz’ora è stato difficile capire cosa stesse succedendo, ma la gara in sé è stata buona in termini di passo. Credo che le Mercedes fossero molto veloci, Lewis ha fatto un lavoro incredibile oggi e non sono stato capace di eguagliare il suo passo e avvicinarmi a sufficienza. Comunque ci accontentiamo del terzo posto. La prima ripartenza ci ha aiutato perché ci siamo presi due posizioni gratis, con il rientro ai box di George e Carlos. Invece la seconda bandiera rossa non ci ha aiutato, ma abbiamo avuto fortuna. Spero di salire altre volte sul podio. Ho fatto tre terzi posti, speriamo magari di conquistare un secondo".