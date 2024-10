Austin Sprint: Verstappen senza rivali, Sainz precede Norris e Leclerc

CRONACA SPRINT

Verstappen al comando dalla pole ma il suo "pericolo pubblico numero uno" Norris brucia Leclerc e salta Russell accodandosi al leader. Russell prevede le Ferrari di Leclerc e Sainz, poi Hamilton e Magnussen. Bagarre tra i due ferraristi a base di sorpassi e controsorpassi. Sainz passa al giro 6 di 19. Russell intanto insidia Norris, mentre Verstappen controlla. In mezzo al gruppo, solo decimo Perez, Piastri non riesce a rimontare (treducesimo dl giro 8/19). Russell deve prende un po' di margine da Norris, le Ferrari lo puntano per un posto sul podio. Verstappen in sofferenza con le gomme, Sainz infila anche Russell, subito sotto minaccia da parte di Leclerc che passa la Mercedes al giro 10/19. Dietro ai primi cinque Hamilton si difende della due Haas di Magnussen e Hulkenberg. Si riaccende la sfida interna tra le due Ferrari, ma a parti invertite. Piastri entra nella top ten vincendo un lungo duello con Tsunoda. Posizioni congelate nei quartieri altissimi della classifica ma all'ultimo giro le Rosse vanno all'assalto di Norris che inchioda in cima alla salita in fondo al rettifilo e cede la seconda posizione a Sainz, riuscendo poi a difendersi con il coltello tra i denti dall'attacco di Leclerc a poche curve dalla bandiera a scacchi. Quinto e sesto posto per le Mercedes di Russell e Hamilton davanti alle due Haas di Magnussen e Hulkenberg che si assicurano gli ultimi punti iridati in palio.