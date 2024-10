Verstappen: "Come ai vecchi tempi!" Leclerc amaro: "La sfida con Sainz mi ha penalizzato"

"Gara molto divertente: ho fatto qualche battaglia nei primi giri, poi nel finale le gomme hanno iniziato ad andare un po' in crisi ma Norris era messo peggio di me e ho capito di avere una buona chance per passare. Il nostro passo-gara è buono, in qualifica non andiamo altrettanto forte ma dobbiamo comunque qualificarci il più avanti possibile per poter dire la nostra in gara. Il duello con Leclerc è stato un po' stressante. Il tuo compagno di squadra è l'ultima persona con la quale vorresti lottare perché temi sempre che ci si possa danneggiare a vicenda. Ora dobbiamo trovare insieme il modo di migliorare la nostra qualifica".