F1 Barcellona, beffa incredibile Hulkenberg: un sasso spegne la macchina

Hulkenberg aveva commentato amaramente l'accaduto: "In qualche modo quella ghiaia ha attivato l’interruttore di emergenza. Ha semplicemente spento la macchina, che si è piantata totalmente. L’auto era morta e a quel punto, ovviamente, sono solo rientrato d’inerzia nella corsia dei box. Non era rimasto nulla, si era completamente spenta. A essere onesto, non ho mai visto né sentito parlare di una cosa del genere in tutta la mia carriera. Sfortuna nera. Strano anche il tempismo. Quando vedi cos’è successo alla fine, con il ritiro di due top car… Non lo so, in un certo senso… il dio delle corse non vuole ancora che facciamo punti. Ce ne andiamo a mani vuote, ma si è trattato semplicemente di sfortuna piuttosto che di un problema di prestazioni o di affidabilità".