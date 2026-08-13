MotoGp, Marquez, il braccio non risponde: "Non lo controllo"

13 Ago 2026 - 16:48
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Il quarto posto nel Mondiale non racconta fino in fondo il momento di Marc Marquez. Dopo il difficile Gran Premio di Silverstone, il pilota della Ducati ha ammesso di avere ancora problemi fisici importanti, soprattutto al braccio destro. "Fisicamente non c'ero, ho rischiato di cadere, non avevo il controllo del braccio destro", ha confessato nel nuovo episodio di Inside Ducati Lenovo Team.

Una dichiarazione pesante, arrivata dopo un fine settimana nel quale lo spagnolo ha faticato a ritrovare le sensazioni mostrate prima della pausa estiva. Al Sachsenring erano arrivate due vittorie, a Silverstone invece il campione è tornato a fare i conti con il dolore e con una condizione fisica che non gli ha permesso di guidare come avrebbe voluto. Nelle curve 1 e 9, in particolare, ha raccontato di aver perso più volte l'anteriore. A complicare ulteriormente il quadro è stato anche il comportamento della gomma posteriore. "È calata dal terzo giro ed era inguidabile: era impossibile piegare e aprire il gas", ha spiegato Marquez ai suoi ingegneri. Una sensazione anomala, mai provata prima con quello pneumatico, che ha reso ancora più difficile una gara già condizionata dai problemi fisici. Il tema centrale, però, resta il braccio. Il ghiaccio, diventato quasi un compagno di viaggio attraverso le immagini pubblicate dallo stesso Marquez, non sembra più sufficiente. La gestione del dolore dovrà essere affrontata in maniera più strutturata, perché il calendario non concede tregua e la lotta per il titolo richiede un pilota al massimo delle proprie possibilità. Dall'esterno arrivano anche indiscrezioni sulle condizioni della spalla.

Nel podcast di The Race, Simon Patterson ha riferito di aver parlato con persone vicine all'entourage dello spagnolo, raccogliendo l'impressione di una situazione meno tranquilla di quanto possa apparire. Marquez, però, dovrà trovare presto una risposta. La prossima occasione sarà il 30 agosto ad Aragon, una pista che può diventare uno spartiacque della stagione. La Ducati, attraverso Gigi Dall'Igna, ha invitato a non drammatizzare quanto accaduto in Gran Bretagna, definendo Silverstone un episodio e sottolineando la necessità di ritrovare "lo spirito" mostrato prima della pausa. Ma per Marquez la sfida è soprattutto personale: ritrovare il controllo del proprio corpo per tornare a controllare la moto. E, con il Mondiale ancora aperto, il tempo per farlo è sempre meno. 

Ultimi video

01:09
DICH PELLACANI DICH

Pellacani: "Ci vorrà qualche giorno per capire l'impresa che ho fatto"

00:53
DICH JACOBS POST 100 MALEDETTO DICH

Jacobs: "Sapevo di valere l'oro, sono molto dispiaciuto. È saltato tutto"

02:13
DICH BATTOCLETTI ORO 5000 MT DICH

Battocletti, la regina (con corona) dei 5.000: "Come un'aquila"

02:07
DICH FABBRI POST MEDAGLIA PER SITO 11/8 DICH

Fabbri, gioia d'oro agli Europei di atletica: "Per me è la consacrazione"

01:19
DICH WEIR POST MEDAGLIA PER SITO 11/8 DICH

Weir, medaglia con dedica: "È per i miei due amori"

01:07
DICH ZAYNAB DOSSO POST 100 DONNE 11/8 DICH

Ateltica, Dosso: "Mi dò un 2, ora testa alla staffetta"

02:24
Sinner ko, Mastria: "Agli US Open sarà difficile"

Sinner ko, Mastria: "Agli US Open sarà difficile"

01:28
Berruti simbolo del boom

Berruti simbolo del boom

03:44
Il sogno di Celeste

Il sogno di Celeste

01:33
Berruti, l'angelo dei 200

Berruti, l'angelo dei 200

01:35
DICH ZAYNAB DOSSO PRE-EUROPEI DICH

Dosso pre Birmingham: "Sono maturata"

00:55
DICH BATTOCLETTI PRE-EUROPEI DICH

Nadia Battocletti: "Voglio un'altra doppietta d'oro"

00:31
MCH DARDERI AI QUARTI A MONTREAL MCH

Tennis, Darderi ai quarti di Montreal

02:26
Il fenomeno Doualla

Il fenomeno Doualla

00:31
Doualla, bronzo da sogno

Doualla, bronzo da sogno

01:09
DICH PELLACANI DICH

Pellacani: "Ci vorrà qualche giorno per capire l'impresa che ho fatto"

I più visti di Altri Sport

DICH JACOBS POST 100 MALEDETTO DICH

Jacobs: "Sapevo di valere l'oro, sono molto dispiaciuto. È saltato tutto"

DICH BATTOCLETTI ORO 5000 MT DICH

Battocletti, la regina (con corona) dei 5.000: "Come un'aquila"

Berruti, l'angelo dei 200

Berruti, l'angelo dei 200

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Addio a Livio Berruti, campione olimpico a Roma 1960

DICH BATTOCLETTI PRE-EUROPEI DICH

Nadia Battocletti: "Voglio un'altra doppietta d'oro"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:39
Europei nuoto, Barelli: "Curtis bravissima a gestire la pressione"
19:25
Europei nuoto: Angiolini e Pirovano fuori dalla finale dei 200 rana
19:16
Europei nuoto: Ceccon in finale nei 50 dorso, fuori Lamberti
18:09
Europei atletica, Frattini in finale giavellotto: primo azzurro dopo 44 anni
17:37
Italvolley, rottura del legamento crociato per Omoruyi