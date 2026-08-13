MotoGp, Marquez, il braccio non risponde: "Non lo controllo"

Il quarto posto nel Mondiale non racconta fino in fondo il momento di Marc Marquez. Dopo il difficile Gran Premio di Silverstone, il pilota della Ducati ha ammesso di avere ancora problemi fisici importanti, soprattutto al braccio destro. "Fisicamente non c'ero, ho rischiato di cadere, non avevo il controllo del braccio destro", ha confessato nel nuovo episodio di Inside Ducati Lenovo Team.
Una dichiarazione pesante, arrivata dopo un fine settimana nel quale lo spagnolo ha faticato a ritrovare le sensazioni mostrate prima della pausa estiva. Al Sachsenring erano arrivate due vittorie, a Silverstone invece il campione è tornato a fare i conti con il dolore e con una condizione fisica che non gli ha permesso di guidare come avrebbe voluto. Nelle curve 1 e 9, in particolare, ha raccontato di aver perso più volte l'anteriore. A complicare ulteriormente il quadro è stato anche il comportamento della gomma posteriore. "È calata dal terzo giro ed era inguidabile: era impossibile piegare e aprire il gas", ha spiegato Marquez ai suoi ingegneri. Una sensazione anomala, mai provata prima con quello pneumatico, che ha reso ancora più difficile una gara già condizionata dai problemi fisici. Il tema centrale, però, resta il braccio. Il ghiaccio, diventato quasi un compagno di viaggio attraverso le immagini pubblicate dallo stesso Marquez, non sembra più sufficiente. La gestione del dolore dovrà essere affrontata in maniera più strutturata, perché il calendario non concede tregua e la lotta per il titolo richiede un pilota al massimo delle proprie possibilità. Dall'esterno arrivano anche indiscrezioni sulle condizioni della spalla.
Nel podcast di The Race, Simon Patterson ha riferito di aver parlato con persone vicine all'entourage dello spagnolo, raccogliendo l'impressione di una situazione meno tranquilla di quanto possa apparire. Marquez, però, dovrà trovare presto una risposta. La prossima occasione sarà il 30 agosto ad Aragon, una pista che può diventare uno spartiacque della stagione. La Ducati, attraverso Gigi Dall'Igna, ha invitato a non drammatizzare quanto accaduto in Gran Bretagna, definendo Silverstone un episodio e sottolineando la necessità di ritrovare "lo spirito" mostrato prima della pausa. Ma per Marquez la sfida è soprattutto personale: ritrovare il controllo del proprio corpo per tornare a controllare la moto. E, con il Mondiale ancora aperto, il tempo per farlo è sempre meno.