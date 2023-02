Aston Martin AMR23, Alonso ci crede: "Siamo molto ambiziosi. Investimenti e talento, ricetta per il successo"

FORMULA 1

La Casa britannica lancia una sfida a lungo termine puntando sull'esperienza del due volte iridato

Presentata nel nuovissimo quartier generale Aston Martin a due passi dal circuito di Silverstone, la AMR23 (powered by Mercedes) di Fernando Alonso e Lance Stroll. La missione è quella di crescere ancora ma l'obiettivo realistico è quello di andare regolarmente a caccia di punti iridati e tentare qualche sortita sul podio. La campagna Aston Martin muove dall'avveniristico quartier generale che in tempi brevi si arricchirà di una galleria del vento. Obiettivo minimo migliorare il settimo posto tra i Costruttori conquistato sia nel 2021 (alle spalle di Alpha Tauri) sia l'anno scorso dietro ad Alfa Romeo. Alonso e Stroll formano una coppia all'insegna dell'esperienza, visto che anche il canadese ha ormai diversi anni di Formula Uno alle spalle, ma il peso specifico dello spagnolo è chiaramente tutta un'altra storia ed è il valore aggiunto della Casa britannica.

Obiettivi ambiziosi ma piedi (anzi, ruote) ben piantate sull'asfalto.(leggi: Lawrence Stroll) punta molto in alto, al titolo iridato, ma lo fa rimandandolo direttamente ad un futuro imprecisato, di fatto legandolo indissolubilmente al completamento prima ed alla piena operatività poi degli. Un progetto che, unito al desiderio di Stroll Sr. di rilanciare il marchio Aston Martin nell'esclusivo panorama delle supercars stradali, rischia a nostro avviso dinella massima formula., diversamente da quanto è avvenuto l'anno scorso, con il risultato di pareggiare il settimo posto finale tra i Costruttori, a pari punti (ma di fatto alle spalle) di Alfa Romeo. Un passo in avanti c'è in effetti stato, visto che due anni fa Alpha Tauri aveva praticamente doppiato Aston Martin a livello di punti. La possibilità di lanciarsi in una nuova avventura un po'... a rischioche ha preso il posto di un altro pluri campione del mondo (Sebastian Vettel, naturalmente) ediciamo così) della griglia di partenza. Difficile che il canadese possa mostrare numeri" che non ha mostrato fino ad oggi e d'altra parte è sull'esperienza di Alonso chepuntano per guadagnare le posizioni nobili delle classifiche. Lo spagnolo non è l'unica novità nei ranghi di una squadra che a livello risorse umane si è parecchio rinnovata. Insomma, alla terza stagione nel Mondiale, Aston Martin si trova di fronte ad un vero e proprio anno zero.

FERNANDO ALONSO:

"La AMR23 è bellissima, speriamo sia altrettanto veloce in pista. Non vedo l'ora di mettermi al volante. Ho fatto molto lvoro al simulatore, ho visitato la nuova factory e parlato con i nuovi tecnici ingaggiati. Siamo molto ambiziosi. Ci sono investimenti e talento: la ricetta per il successo. Speriamo di prendere qualche... scorciatoia per la vittoria. Ci serve una buona base, cosa che non abbiamo avuto l'anno scorso. Non possiamo vincere subito ma il nostro obiettivo rimane quello e la AMR23 deve essere il punto di partenza per questa missione".

LANCE STROLL:

"L' anno scorso siamo partiti dal basso ma la stagione è stata tutta in crescita. Questa macchina è completamente nuova, ci sono dentro tante idee nuove, ci ha lavorato gente nuova. Sono state settimane incredibilmente intense. Possiamo lottare per i punti ad ogni gara, per il podio... se si presenterà qualche occasione favorevole. Proveremo a battere l'Alfa Romeo che ci ha preceduto nel 2022£

MIKE KRACK:

"È un progetto molto ambizioso ma ancora molto giovane. L'anno scorso siamo andati in crescendo, raggiungendo un buon livello a fine stagione. Puntiamo al salto di qualità, ma in questo momento è difficile dire quale sia il nostro potenziale. La nostra formazione è molto completa: Stroll è ormai alla sua settima stagione, Alonso non ha bisogno di presentazioni: è un ispiratore assoluto a livello di motivazione e determinazione. Poi con noi ci sono anche il campione un carica di Formula 2 Felipe Drugovich e anche Stoffel Vandoorne".

DAN FALLOWS (Direttore Tecnico):

"Il novantacinque per cento della AMR23 è nuovo. Abbiamo scelto un approccio aggressivo, partendo dalle esperienze del 2022. Abbiamo applicato la nostra filosofia un po' in tutti i settori. Poi ci sono le modifiche 2023: l'air box è diverso, gli specchietti più grandi, ci sono modifiche al fondo per evitare il fenomeno del bouncing dell'anno scorso. Poi tante novità sono nascoste sotto la carrozzeria".

LAWRENCE STROLL:

"Aston Martin festeggia quest'anno centodieci anni di vita. Non ci sono molte Case al mondo con una storia così lunga. Abbiamo realizzato questo nuovo quartier generale, che ci permetterà di fare crescere anche il nostro reparto stradale di auto extra-lusso. Abbiamo quasi ottocento motivatissimi dipendenti. Ci ho messo molta passione e... quando mi lancio in imprese del genere, di solito vinco. La Formula Uno però è un lungo viaggio e noi siamo solo al nostro terzo anno, però puntiamo a vincere a lungo termine. Quest'anno però abbiamo tutto per il salto di qualità. Abbiamo tutti gli ingredienti che servono: adesso ci serve solo un po' di tempo e quindi di pazienza ma... siamo sicuri di poter centrare i nostri obiettivi".