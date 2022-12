Arnoux ne ha per tutti: "Binotto via prima, Leclerc inferiore a Verstappen"

René Arnoux è stato uno dei piloti che ha fattola storia della Formula 1 e della Ferrari nonostante la sua bacheca non sia piena di vittorie o titoli. Il francese, però, è rimasto nel cuore degli appassionati per il grande duello con Villeneuve a Digione. Di sicuro un personaggio, che anche oggi, a 74 anni, non ha peli sulla lingua quando si tratta di parlare del suo mondo. A partire dalla Ferrari e dalla gestione degli ultimi anni. "Gli errori che ha commesso sono imperdonabili. Non sono mai stato dalla parte di Binotto. Uno che dice "andrà meglio l'anno prossimo", non merita quel posto. Io l'avrei messo fuori già parecchi anni fa. È intollerabile un comportamento come il suo quando sei alla testa della più bella squadra al mondo. Jean Todt può piacere o non piacere, ma non avrebbe mai detto: "Andrà meglio l'anno prossimo". Vinceva, e quando aveva vinto, pensava all'anno dopo. Ma di Todt e Ron Dennis ce ne sono pochi", ha detto alla Gazzetta.