Armani, dopo Leclerc veste tutta la Ferrari

MADE IN ITALY

La nuova divisa dei piloti è blu navy

Giorgio Armani non vestirà solo Charles Leclerc, ma tutta la Scuderia Ferrari Mission Winnow. Il monegasco è già da un anno uomo immagine dello stilista milanese che ora ha firmato una partnership pluriennale con la casa di Maranello. In occasione degli eventi ufficiali i piloti e il management della Scuderia indosseranno capi selezionati di abbigliamento e una collezione di accessori firmati Giorgio Armani, caratterizzati dal colore blu navy.

Due simboli dell'Italia che si uniscono: “Oggi, più che mai, bisogna fare sistema, promuovere l’eccellenza italiana in un dialogo tra le diverse aree e discipline. Ferrari è un riconosciuto simbolo dell’Italia nel mondo e sono orgoglioso di questa collaborazione. Ho vestito i piloti con un guardaroba elegante adatto ai loro spostamenti, augurandomi che tutti possiamo tornare a muoverci ed essere pronti per la ripresa del nostro Paese, tutti insieme”, le parole di Giorgio Armani.

Gli fa eco il presidente di Ferrari John Elkann Presidente: “Armani è sinonimo di stile e di eleganza italiana: condividiamo lo stesso orgoglio di rappresentare il nostro Paese nel mondo. Da oggi la Scuderia Ferrari e la Giorgio Armani si alleano per essere più forti insieme, in pista e non solo”.