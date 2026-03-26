Antonelli: "Voglio essere in lotta per il titolo, ma mi serve esperienza"

I giorni dopo la Cina sono stati giorni particolarmente intensi per Antonelli: “Mi sono goduto il momento e mi sono divertito, ma al tempo stesso ho spostato l’attenzione velocemente verso questo weekend. Vincere a Shanghai è stato incredibile. Finora è stato il giorno più bello della mia vita, ma ci sono ancora 20 gare e voglio portare avanti questo momento. Speriamo di poter ottenere qualcosa di grande anche in questo fine settimana. Ho fatto uno scatto mentale un paio di giorno dopo aver vinto – ha aggiunto ancora Antonelli – sono volato in Gran Bretagna e ho fatto un paio di giorni lavorando al simulatore per preparare il GP del Giappone. Lì c’è stato lo switch verso Suzuka".