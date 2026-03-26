Antonelli: "Voglio essere in lotta per il titolo, ma mi serve esperienza"

© Getty Images | Ayrton Senna dopo l'incidente a Imola nel 1994
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Il pilota bolognese della Mercedes punta al bis a Suzuka: "Abbiamo una grande macchina e una grande opportunità"
© Getty Images | Ayrton Senna dopo l'incidente a Imola nel 1994
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Alla vigilia delle prime prove libere del GP del Giappone di F1, nel paddock di Suzuka tutti gli occhi erano per lui, Andrea Kimi Antonelli. Dopo aver interrotto un digiuno di vent'anni, il pilota bolognese della Mercedes ha riportato l'Italia sul gradino più alto del podio e adesso sono in tanti ad attendersi il bis. "Voglio mettermi nella migliore posizione possibile, nel caso ci sia un’opportunità. So che abbiamo una macchina molto forte e voglio massimizzare ogni risultato", ha detto incontrando i giornalisti nel giovedì che apre il weekend.
Basta vincere una gara per poter pensare al titolo? "Direi che devo prima vincere ancora due o tre gare, ma a breve termine ovviamente però voglio essere in questa lotta, perché abbiamo una grande macchina e una grande opportunità. Certo che se c’è una cosa che mi manca è l’esperienza perché sono solo al mio secondo anno. L’esperienza è qualcosa che non puoi comprare, ma io cercherò di essere pronto a tutto, a ogni tipo di situazione", ha ammesso.
I giorni dopo la Cina sono stati giorni particolarmente intensi per Antonelli: “Mi sono goduto il momento e mi sono divertito, ma al tempo stesso ho spostato l’attenzione velocemente verso questo weekend. Vincere a Shanghai è stato incredibile. Finora è stato il giorno più bello della mia vita, ma ci sono ancora 20 gare e voglio portare avanti questo momento. Speriamo di poter ottenere qualcosa di grande anche in questo fine settimana. Ho fatto uno scatto mentale un paio di giorno dopo aver vinto – ha aggiunto ancora Antonelli – sono volato in Gran Bretagna e ho fatto un paio di giorni lavorando al simulatore per preparare il GP del Giappone. Lì c’è stato lo switch verso Suzuka".
"AKA" ha le idee chiare su dove migliorare: "La qualifica? Partire in pole ti rende sempre le cose sempre più facili. Sicuramente è un’area su cui devo ancora lavorare, ma in questo senso in Cina ho fatto già dei buoni passi avanti”.