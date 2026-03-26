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Anniversari

10 anni fa il più grande Slam Dunk Contest di sempre

Il 14 febbraio 2016, presso l'Air Canada Centre di Toronto, andò in scena la più spettacolare sfida di schiacciate nella storia dell'NBA. Aaron Gordon e Zach LaVine entrarono nella leggenda, trasformando il parquet in un tappeto elastico in grado di proiettarli ad altezze irraggiungibili per gli altri esseri umani. Rincorse, balzi, acrobazie: atletismo e follia. I due giganti salirono sull'Olimpo e da lì continuano a chiedersi chi abbia realmente portato a casa il titolo. Perché lo Slam Dunk 2016 è anche tra i più discussi di sempre

26 Mar 2026 - 12:38
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