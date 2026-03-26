10 anni fa il più grande Slam Dunk Contest di sempre

© Getty Images
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Il 14 febbraio 2016, presso l'Air Canada Centre di Toronto, andò in scena la più spettacolare sfida di schiacciate nella storia dell'NBA. Aaron Gordon e Zach LaVine entrarono nella leggenda, trasformando il parquet in un tappeto elastico in grado di proiettarli ad altezze irraggiungibili per gli altri esseri umani. Rincorse, balzi, acrobazie: atletismo e follia. I due giganti salirono sull'Olimpo e da lì continuano a chiedersi chi abbia realmente portato a casa il titolo. Perché lo Slam Dunk 2016 è anche tra i più discussi di sempre