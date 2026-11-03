Rally, Rovanpera torna nel Mondiale Wrc con Toyota

Kalle Rovanpera torna nel Mondiale Rally dopo due anni dedicati alle corse automobilistiche su pista. Il 26enne finlandese, due volte iridato Wrc, correrà ancora con la Toyota del team Gazoo Racing insieme al rientrante Ott Tanak e Takamoto Katsuta. "Sono davvero felice di avere l’opportunità di gareggiare nuovamente nei rally con TOYOTA GAZOO Racing il prossimo anno. Per me questa squadra è sempre stata come una famiglia e, in un certo senso, non ho mai avuto la sensazione di essermene davvero andato. Mi piace avere la possibilità di dedicarmi ad altre attività, ma i rally hanno rappresentato una parte fondamentale della mia vita e, dopo un po’, ho iniziato naturalmente a sentire la mancanza della guida", ha detto Rovanpera.